Выпускники станцевали под окнами роддома для своей учительницы

Выпускники в Горно-Алтайске пришли в роддом, чтобы поздравить свою учительницу с последним звонком. Она пропустила торжественное мероприятие по уважительной причине — только-только родила сына.

Молодые люди станцевали вальс под окнами роддома и подарили педагогу букет цветов. «Если учитель не смог прийти на последний звонок, то последний звонок придет к учителю», — говорится в подписи к ролику.

Трогательное видео в TikTok мгновенно стало популярным, буквально за несколько часов оно собрало более миллиона лайков. Отмечается, что учительница назвала поступок выпускников лучшим подарком в честь рождения ее сына.