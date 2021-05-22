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Выпускники станцевали под окнами роддома для своей учительницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Выпускники в Горно-Алтайске пришли в роддом, чтобы поздравить свою учительницу с последним звонком. Она пропустила торжественное мероприятие по уважительной причине — только-только родила сына.

Молодые люди станцевали вальс под окнами роддома и подарили педагогу букет цветов. «Если учитель не смог прийти на последний звонок, то последний звонок придет к учителю», — говорится в подписи к ролику.

@polushkina1

#выпускной #роддом #учитель

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Трогательное видео в TikTok мгновенно стало популярным, буквально за несколько часов оно собрало более миллиона лайков. Отмечается, что учительница назвала поступок выпускников лучшим подарком в честь рождения ее сына.

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Республика Алтай #Образование #Видеоновости
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