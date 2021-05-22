Летчики случайно катапультировались из Су-30СМ

Два летчика катапультировались из российского истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму, самолет во время происшествия находился на земле.
Инцидент произошел 21 мая в 18.50, во время подготовки к вылету. Отмечается, что оба члена экипажа остались живы, а техник самолета получил ожоги, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
В пресс-службе Южного военного округа журналистам пояснили, что на самолете произошло нештатное срабатывания системы катапультирования. Другие детали происшествия не приводятся.
Су-30СМ является современной модификацией российского двухместного многоцелевого тяжелого истребителя Су-30, который находится на вооружении ВВС России, а также ряда других стран.
UynachalnicaПоэтому все талантливые ее и покидают, в связи с уникальными возможностями...
great_americaПо идее для России это должно быть хорошо. Столько говорили о успехах в развити производства продовольствия...
Nik3316кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))
west_nikНа чужой каравай - рот не раскрывай!