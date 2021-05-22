Летчики случайно катапультировались из Су-30СМ

Два летчика катапультировались из российского истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму, самолет во время происшествия находился на земле.

Инцидент произошел 21 мая в 18.50, во время подготовки к вылету. Отмечается, что оба члена экипажа остались живы, а техник самолета получил ожоги, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В пресс-службе Южного военного округа журналистам пояснили, что на самолете произошло нештатное срабатывания системы катапультирования. Другие детали происшествия не приводятся.

Су-30СМ является современной модификацией российского двухместного многоцелевого тяжелого истребителя Су-30, который находится на вооружении ВВС России, а также ряда других стран.