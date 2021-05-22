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Летчики случайно катапультировались из Су-30СМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Два летчика катапультировались из российского истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму, самолет во время происшествия находился на земле.

Инцидент произошел 21 мая в 18.50, во время подготовки к вылету. Отмечается, что оба члена экипажа остались живы, а техник самолета получил ожоги, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В пресс-службе Южного военного округа журналистам пояснили, что на самолете произошло нештатное срабатывания системы катапультирования. Другие детали происшествия не приводятся.

Су-30СМ является современной модификацией российского двухместного многоцелевого тяжелого истребителя Су-30, который находится на вооружении ВВС России, а также ряда других стран.

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Uynachalnica

Поэтому все талантливые ее и покидают, в связи с уникальными возможностями...

great_america

По идее для России это должно быть хорошо. Столько говорили о успехах в развити производства продовольствия...

Nik3316

кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))

west_nik

На чужой каравай - рот не раскрывай!
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