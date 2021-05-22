Мишустин оценил вероятность отмены очного обучения

Развитие дистанционного образования — одно из главных достижений России в 2020 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на образовательном марафоне «Новое знание». При этом премьер заверил, что власти не планируют делать дистанционный формат обучения единственным.

«Уверен, что новые технологии в образовании — это всерьез и надолго. Но все мы понимаем: ничто не заменит живого общения — в лекционной аудитории, в лабораториях и во время семинаров», — цитирует Мишустина сайт правительства.

Премьер подчеркнул, что власти дорожат тем, что дает очное образование. В случае отмены очного обучения качество неизбежно пострадает, а многие студенты начнут использовать шпаргалки на удаленных экзаменах, отметил чиновник.

В качестве примера отраслей, где заочное обучение невозможно, Мишустин назвал инженерные и медицинские специальности.