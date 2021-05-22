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Мигрантам придумали новый правовой режим

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специальный правовой режим для мигрантов, которые не имеют права находиться в стране, намерены ввести российские власти, сообщается на сайте МВД. Режим получит название «Контролируемое пребывание».

Для мигрантов, на которых будет распространяться этот специальный режим, могут ввести ограничения и административную ответственность в случае их нарушения, отмечается в сообщении ведомства.

Режим вводится «в качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере».

Применять его будут к иностранцам, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России, например, из-за необходимости исполнения назначенных наказаний или участия в судебных разбирательствах.

Также этот режим могут установить в отношении иностранцев с социально-опасными инфекционными заболеваниями, при наличии которых необходимо соблюдать определенные санитарные правила.

По данным МВД, в отношении таких иностранцев законодательно могут ввести ряд ограничений, а также внести изменения в КоАП РФ, чтобы установить ответственность за нарушение режима контролируемого пребывания.

Сейчас в России около 16 миллионов мигрантов, которые не выехали после окончания срока пребывания с марта прошлого года, когда началась пандемия. С большинством государств, из которых приехали эти люди, в настоящий момент приостановлено транспортное сообщение.

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