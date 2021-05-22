Сборная России расширила состав на ЧМ-2021

На официальном сайте Международной федерации хоккея обновился состав сборной России для участия в ЧМ-2021, к внесенным ранее хоккеистам добавились два нападающих.

Теперь в матчах чемпионата мира смогут принимать участие форварды Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко. В российской заявке стало 24 игрока, в первоначальном списке было 22 хоккеиста.

Максимальная заявка на ЧМ-2021 может быть из 28 игроков. Ожидается, что тренерский штаб оставит два места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли. Теперь актуальный состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва). Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Григорий Дронов («Металлург»).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Сергей Толчинский («Авангард»).