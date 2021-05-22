НАВЕРХ
Чемпионат мира по хоккею 2021
21 мая — 06 июня
Латвия: Рига
Генеральный спонсор
Прямые поставки мототехники
с аукционов Японии и США
Турнирная таблица Календарь и результаты Конкурс прогнозов Новости

Сборная России расширила состав на ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Фото: © Федерация хоккея России

На официальном сайте Международной федерации хоккея обновился состав сборной России для участия в ЧМ-2021, к внесенным ранее хоккеистам добавились два нападающих.

Теперь в матчах чемпионата мира смогут принимать участие форварды Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко. В российской заявке стало 24 игрока, в первоначальном списке было 22 хоккеиста.

Максимальная заявка на ЧМ-2021 может быть из 28 игроков. Ожидается, что тренерский штаб оставит два места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли. Теперь актуальный состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва). Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Григорий Дронов («Металлург»).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Сергей Толчинский («Авангард»).

Еще по теме
Сборная Дании впервые в истории обыграла Швецию
Россия сыграет второй матч на ЧМ по хоккею с одним из аутсайдеров
Сборная Канады сенсационно проиграла Латвии на ЧМ-2021
Второй день ЧМ: кто играет 22 мая
смотреть все
Хоккей 2021 #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • автодик1
  • автодик2
  • автодик3
  • автодик4
  • автодик5
  • автодик6
Новости Сибири
«Вектор» увеличил производство вакцины до миллиона доз
Житель Новосибирска задушил знакомого в гараже и спрятал тело
Создатель «Спутник V» опроверг «эксперименты на людях»
Землетрясение зафиксировано на Алтае
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
22 мая 20:15
(МСК)
Чехия
Швейцария
22 мая 20:15
(МСК)
Латвия
Казахстан
Весь календарь
Последние матчи
22 мая 16:15
(МСК)
Великобритания 1
Россия 4
22 мая 16:15
(МСК)
Финляндия 0
США 0
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • antibacila — 22 баллa
  • Vano777777 — 16 баллов
  • abramovaleks1 — 15 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
50
Путин пригрозил «выбить зубы» врагам России
19
Депутат Думы Фадеева задержана в Томске
17
Лавров положительно оценил первую встречу с Блинкеном
15
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
14
Цена биткоина внезапно обвалилась
Sibnet.Ru