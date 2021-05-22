Дачникам разрешили выращивание «запрещенной» петрушки

Выращивать зелень петрушки в России законно, гражданам запрещается только производство масла из семян петрушки кудрявой, рассказал юрист Евгений Корчаго.

По словам эксперта, в список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло. Поэтому петрушку можно спокойно выращивать на дачном участке, пишет «Прайм».

Уголовная ответственность наступит, только если будет установлено, что культивация семян происходила с целью получения наркотического масла. За это налагается ответственность по статье 228 УК (Незаконные изготовление и оборот наркотиков»).

По данной статье человеку может грозить наказание вплоть до трех лет лишения свободы, если не было отягчающих обстоятельств. В 2011 году Роспотребнадзор причислил петрушку кудрявую к растениям, содержащим сильнодействующие наркотические и ядовитые вещества.

После этого многие дачники перестали высаживать петрушку из-за возможных претензий контролирующих органов. Однако юристы подчеркивают, что запрет касается лишь семян, сама зелень легальна.