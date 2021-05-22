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Сборная Дании впервые в истории обыграла Швецию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная Дании сенсационно обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира по хоккею в Латвии, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу датчан.

На 23-й минуте Карл Клингберг вывел шведов вперед. В середине периода Никлас Йенсен сравнял счет. Через пять минут Хенрик Теммернес забросил вторую шайбу шведов в матче, а на 38-й минуте Йенсен оформил дубль.

Через 36 секунд Эмиль Кристенсен неожиданно вывел датчан вперед, а в середине третьего периода Йенсен оформил хет-трик. Клингберг забросил третью шайбу шведов, оформив дубль, но на большее фаворитов не хватило.

Это первая в истории победа Дании над шведами в рамках чемпионатов мира. В следующем матче сборная Дании сыграет со Швейцарией. Швеция сыграет с командой Беларуси. Оба матча состоятся 23 мая.

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