Сборная Дании впервые в истории обыграла Швецию

Сборная Дании сенсационно обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира по хоккею в Латвии, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу датчан.

На 23-й минуте Карл Клингберг вывел шведов вперед. В середине периода Никлас Йенсен сравнял счет. Через пять минут Хенрик Теммернес забросил вторую шайбу шведов в матче, а на 38-й минуте Йенсен оформил дубль.

Через 36 секунд Эмиль Кристенсен неожиданно вывел датчан вперед, а в середине третьего периода Йенсен оформил хет-трик. Клингберг забросил третью шайбу шведов, оформив дубль, но на большее фаворитов не хватило.

Это первая в истории победа Дании над шведами в рамках чемпионатов мира. В следующем матче сборная Дании сыграет со Швейцарией. Швеция сыграет с командой Беларуси. Оба матча состоятся 23 мая.