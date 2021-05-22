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Цены на красную икру установили рекорд

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Росстат зафиксировал существенное подорожание красной икры в российских магазинах, цены достигли десятилетнего максимума на фоне резкого сокращения производства, следует из данных ведомства.

В апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей, что на 30% больше, чем в апреле 2020 года. Такой показатель стал абсолютным рекордом за последние десять лет.

Непрерывное подорожание деликатеса наблюдается с июня 2020 года. По подсчетам Росстата, производство лососевой икры в 2020 году снизилось почти вдвое: 11 тысяч тонн против 21,6 тысячи в 2019 году, что также подтолкнуло цены вверх.

Цены на оптовые поставки красной икры за год увеличились на 50%, сообщил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев.

При этом в Росрыболовстве не прогнозируют дефицита лососевой икры. Производство в 2021 году может составить около 18–20 тысяч тонн, что полностью обеспечит потребление, которое оценивается около 12–16 тысяч тонн в год.

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