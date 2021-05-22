Врачи назвали «безобидный» симптом рака

Выглядящая безобидно зудящая сыпь на коже может быть симптомом онкологии, предупредили американские медики.

Сыпь фиолетового оттенка на лице или веках может свидетельствовать о необычном заболевании под названием «дерматомиозит», пишет Express. У взрослых людей дерматомиозит у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака.

В частности, сыпь может указывать на онкологию шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта. Также дерматомиозит характеризуется мышечной слабостью.

Так, помимо сыпи у пациентов наблюдается прогрессирующая мышечная слабость в области бедер, плеч и рук, а также боли в спине. Если перечисленные симптомы присутствуют, врачи советуют немедленно обращаться в медицинское учреждение.