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YouTube вставит рекламу во все видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все ролики, опубликованные на платформе. Монетизированы будут даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе, сообщается на сайте компании.

«Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Настоящее соглашение не дает вам права на какие-либо выплаты», — отмечается в сообщении с новыми правилами пользования.

Начиная с 1 июня 2021 года, любые платежи, которые пользователь может получить от YouTube в соответствии с любым другим соглашением, будут рассматриваться сервисом как роялти, уточняет сервис.

Также YouTube введет налоги для блогеров, живущих за пределами США. Прибыль, полученная от просмотров в США через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство, будет облагаться налогом.

Для взимания налога необходимо будет предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. При отсутствии таких сведений компания оставляет за собой право удерживать до 24% доходов.

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