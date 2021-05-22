«Вектор» увеличил производство вакцины до миллиона доз

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» вышел с апреля на производство 1 миллиона доз в месяц вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов на марафоне «Новые знания» в Новосибирске.

Российская вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» относится к типу субъединичных вакцин, где используют не целые вирусы, а их фрагменты — пептиды. Ее зарегистрировали в 2020 году, а в 2021 одобрили к использованию для людей старше 18 лет.

Максютов рассказал, что в конце прошлого года «Вектор» производил 20 тысяч доз в месяц. «В феврале-марте текущего года это уже было 500 тысяч доз ежемесячно. В апреле выпущено уже более одного миллиона и процесс масштабирования продолжается», — сказал он.

В субботу на форуме «Новые знания» в Новосибирске выступили разработчики вакцин от коронавируса. Это создатель вакцины «Спутник V» Денис Логунов и генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.