Житель Новосибирска задушил знакомого в гараже и спрятал тело

Сотрудники МВД в Новосибирске задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомого и в сокрытии тела убитого, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ГУ МВД, 12 апреля в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 44-летнего жителя Железнодорожного района. Следственно-оперативная группа установила, что исчезновение носит криминальный характер.

Как сообщило областноге СУ СК России, 10 апреля вечером двое знакомых находились в гараже на улице Есенина в Октябрьском районе города. Произошла ссора, во время которой один мужчина задушил другого, а тело спрятал.

Ночью в пятницу полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Он признался в убийстве. Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.