Красноярские спасатели эвакуируют жителей из-за подтоплений. ВИДЕО

Спасатели Красноярского края продолжают эвакуацию жителей потопленных населенных пунктов на юге региона. Они также помогают перевозить вещи и домашних животных, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

На юге Красноярского края продолжается эвакуация жителей из-за подтопления населенных пунктов. На утро пятницы было затоплено 152 приусадебных участка, 50 жилых домов , где вода находится выше уровня пола на 5-10 сантиметров. К 22 домам вода подошла к фундаменту.

Спасатели заранее эвакуировали более 130 человек, в том числе 25 детей. В ночь с четверга на пятницу существовала угроза подтопления населенного пункта Нижний Суэтук Ермаковского района. Спасателям пришлось разрушить асфальтированную дорогу, чтобы водный поток прошел мимо деревни.

Краевые спасатели на лодках переправили 22 жителя поселка Качулька Каратузского района через затопленную дорогу с одного конца населенного пункта в другой.

Сотрудники МЧС проводятся подомовые обходы и просят эвакуироваться. Жителям предлагают помощь в вывозе домашних вещей, животных.