Ученый рассказал о  «приручении и убийстве» коронавируса

Для создания инактивированной вакцины «КовиВак» понадобилось сначала выделить штамм коронавируса, приручить его, а затем убить его, сделав неопасным для человека. Об этом рассказал генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов на марафоне «Новые знания» в Новосибирске.

«КовиВак» — российская вакцина против COVID-19. Создана на основе инактивированного, «мертвого» вируса. В декабре 2020 года ученые завершили доклинические и клинические исследования, а в 2021 году вакцину одобрили для выхода в гражданский оборот.

По словам Ишмухамедова, чтобы создать вакцину, необходимо было выделить вирус. И это удалось сделать в течение трех месяцев во время работы в Коммунарке.

«Удалось выделить штамм, который мы приручили. Он смог жить в условиях определенной среды… Он стал прирученным, и потому мы смогли его убить, что позволило нам создать эту вакцину», — рассказал директор центра имени Чумакова.

Он сообщил, что центр намерен нарастить мощности по производству вакцины «КовиВак» до 7-10 миллионов доз в год. В России в гражданский оборот введены три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».