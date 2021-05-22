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Пять человек пострадали в ДТП на Чуйском тракте

Источник:
Sibnet.ru
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ДТП на Чуйском тракте
ДТП на Чуйском тракте
Фото: © ГУ МВД по Республике Алтай

Водитель и четыре пассажира пострадали в субботу в перевернувшемся автомобиле на трассе Р-256 «Чуйский тракт». Четырех человек увезли в больницу, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

В субботу ночью в Кош-Агачском районе по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в сторону Горно-Алтайска ехал автомобиль Toyota Ipsum. За рулем был 35-летний житель республики. На 878 километре он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП в районную больницу увезли водителя и четырех пассажиров. Госпитализация потребовалась всем, за исключением одного пассажира.

Выяснилось, что водитель сел за руль не имея прав. Его освидетельствование на состояние опьянения сотрудниками полиции не проводилось. Кровь на анализ на наличие алкоголя у мужчины взяли в больнице.

По факту ДТП проводится административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Республика Алтай #ДТП #ЧП
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