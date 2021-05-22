Мужчина в Бурятии упал на дисковую пилу и лишился ног

Сотрудник целлюлозно-картонного комбината в Бурятии в среду упал на вращающуюся дисковую пилу и лишился обеих ног. Он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщило региональное СУ СК России.



По данным следствия, утром в среду сотрудник в древесно-подготовительном цехе запустил деревообрабатывающую слешерную установку и упал на вращающуюся дисковую пилу. Произошла травматическая ампутация ног выше колен. В этот момент в помещении работник находился один.

Коллеги из соседнего помещения, услышав крики, прибежали на помощь и вызвали врачей. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Эксперты потребовали у работодателя выдать журналы о проведении инструктажей по технике безопасности производства работ на установке, ведутся опросы свидетелей и лиц, ответственных на предприятии за обеспечение требований охраны труда.