Участок дороги из Тувы в Красноярск перекрыли из-за снега

Участок федеральной трассы Р-257 «Енисей», ведущей из Тувы в сторону Красноярского края и Хакасии перекрыт из-за большого количества выпавшего в пятницу снега, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Экстренные службы в Туве предупредили, что в четверг и пятницу пройдут сильные дожди, в горах с мокрым снегом, грозы, град. Выпавший снег создал потенциально аварийную ситуацию на трассе Р-257.

«На участке трассы с 599 по 625 километр (Буйбинский перевал) выпало от 10 до 15 сантиметров снега. Наблюдается сильный гололед. Дорога перекрыта для работы снегоуборочной техники», — предупредили спасатели и попросили временно воздержаться от поездок по этой трассе.

Федеральная трасса «Енисей» связывает Красноярск с Хакасией и Тувой, а также выходит к границе с Монголией.