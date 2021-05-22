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Участок дороги из Тувы в Красноярск перекрыли из-за снега

Источник:
Sibnet.ru
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Снег на трассе Р-257 "Енисей"
Трасса Р-257 "Енисей"
Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Республике Тыва

Участок федеральной трассы Р-257 «Енисей», ведущей из Тувы в сторону Красноярского края и Хакасии перекрыт из-за большого количества выпавшего в пятницу снега, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Экстренные службы в Туве предупредили, что в четверг и пятницу пройдут сильные дожди, в горах с мокрым снегом, грозы, град. Выпавший снег создал потенциально аварийную ситуацию на трассе Р-257.

«На участке трассы с 599 по 625 километр (Буйбинский перевал) выпало от 10 до 15 сантиметров снега. Наблюдается сильный гололед. Дорога перекрыта для работы снегоуборочной техники», — предупредили спасатели и попросили временно воздержаться от поездок по этой трассе.

Федеральная трасса «Енисей» связывает Красноярск с Хакасией и Тувой, а также выходит к границе с Монголией.

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Республика Тува #Город
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vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))

paramedic

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-Керя-

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Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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