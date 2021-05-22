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Сборная Канады сенсационно проиграла Латвии на ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная Канады проиграла команде Латвии со счетом 0:2 в первом матче группового этапа чемпионата мира в Риге. Это первая победа в истории латвийского хоккея над сборной Канады в официальном турнире.

Шайбы в историческом матче забросили Микс Индрашис (20-я минута) и Оскарс Батня (29-я минута). Ранее латвийцы потерпели на чемпионатах мира 11 поражений от Канады и однажды сыграли вничью.

Канадцы впервые с 2016 года не забросили ни одной шайбы в матче мирового первенства. Последний такой матч был на ЧМ в России, когда сборная Канады в заключительной встрече группового этапа проиграла финнам со счетом 0:2.

Сборные Латвии и Канады выступают в группе В с командами Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. В следующей встрече канадцы 23 мая встретятся со сборной США.

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