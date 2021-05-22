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Землетрясение зафиксировано на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ray Bouknight

Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован в 239 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, произошедшего рано утром в субботу, находился примерно в 75 километрах западнее поселка Кош-Агач. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, которые идут уже несколько миллионов лет.

Ранее ученые установили, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 миллиметров в год к северо-западу.

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Республика Алтай #Гео
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Топ комментариев

Uynachalnica

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great_america

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Nik3316

кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))

west_nik

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