Землетрясение зафиксировано на Алтае

Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован в 239 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, произошедшего рано утром в субботу, находился примерно в 75 километрах западнее поселка Кош-Агач. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, которые идут уже несколько миллионов лет.

Ранее ученые установили, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 миллиметров в год к северо-западу.