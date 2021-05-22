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Мишустин выбрал Путина главным наставником

Источник:
«Новое знание»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал президент Владимира Путина главным наставником, заявление прозвучало на форуме «Новое знание».

«Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит», — заявил Мишустин, уточнив также, что на каждом этапе жизни у него были наставники.

На данный момент наставником Мишустина является Путин. По словам премьера, самое главное — доверие между наставником и его учеником, в этом случае открывается возможность советоваться «24 часа в сутки».

Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев называл свои отношения с Путиным «дружескими». Он признавался, что обсуждает с Путиным самые разные вопросы — от экономических до социальных.

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Политика #Россия
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