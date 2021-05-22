Мишустин выбрал Путина главным наставником

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал президент Владимира Путина главным наставником, заявление прозвучало на форуме «Новое знание».

«Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит», — заявил Мишустин, уточнив также, что на каждом этапе жизни у него были наставники.

На данный момент наставником Мишустина является Путин. По словам премьера, самое главное — доверие между наставником и его учеником, в этом случае открывается возможность советоваться «24 часа в сутки».

Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев называл свои отношения с Путиным «дружескими». Он признавался, что обсуждает с Путиным самые разные вопросы — от экономических до социальных.