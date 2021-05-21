Сборная России выиграла первый матч чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею выиграла первый матч чемпионата мира, подопечные Валерия Брагина одолели команду Чехии со счетом 4:3.
В составе сборной России отличились Антон Бурдасов (4-я минута), Артем Швец-Роговой (36-я минута) и Александр Барабанов (45-я минута). Победную шайбу за 19 секунд до конца третьего периода забросил Михаил Григоренко.
У чехов отличились Якуб Флек (9-я минута), Якуб Врана (37-я минута), Доминик Кубалик (58-я минута). Во втором периоде защитник чешской сборной Давид Мусил нанес травму Константину Окулову, в результате российский нападающий покинул лед и не вышел на третий период.
Следующий матч с участием сборной России пройдет 22 мая, соперником будет Великобритания. Российской команде на групповом этапе также предстоит играть против Швеции, Швейцарии, Дании, Словакии и Белоруссии.
vad7958Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))
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Иркут 69Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️