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Боевым роботам предоставили автономию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Dmitriy Fomin

Российская армия в ближайшее время получит боевых роботов, способных к самостоятельным действиям, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на форуме «Новое знание».

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать»,— сказал Шойгу.

В 2019 году на вооружение армии России была принята роботизированная платформа «Уран-9». Этот полностью автономный комплекс оснащен 30-мм автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и огнеметом «Шмель».

В перспективе линейку боевых роботов расширят, на вооружение планируется принять тяжелые роботы разминирования, роботы-разведчики, роботы радиационной и химической разведки, а также автономные подводные и надводные комплексы.

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