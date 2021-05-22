Фестиваль искусства «Кризис отношений» стартовал в Новосибирске

Фестиваль современного искусства «Кризис наслаждений» заставит зрителей по-другому взглянуть на фотографии, скульптуры, музыку и танцы. Фестиваль уже стартовал и продлится до 29 мая.

В этом году фестиваль сибирского современного искусства проходит под названием «Кризис наслаждений», экспозиции размещены в холле бывшего Лексус центра по адресу Большевистская, 119а. Гостям уже доступны лекции, мастер-классы и паблик-токи с участниками фестиваля и ведущими экспертами в области современного искусства.

На фестивале представлены разные виды искусства: от живописи и фотографии до танцев. Кроме этого, гостей ждут мастер-классы и лекции от самих творцов. Например, участники социального арт-проекта EVA WAS BORN расскажут, как искусство влияет на самопознания и саморазвития.

Программа фестиваля современного искусства «Кризис наслаждений»

Гости могут выбрать удобный для них вариант посещения, например, провести один день или вечер на фестивале. Для настоящих ценителей современного искусства есть безлимитный пасс, куда входит неограниченное посещение фестиваля — экспозиция, дневная и вечерняя программы. Билеты уже в продаже.