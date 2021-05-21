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Названы самые популярные смартфоны 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продукция Apple возглавила мировой список самых продаваемых смартфонов первого квартала 2021 года, составленный аналитиками исследовательской фирмы Counterpoint.

Тройка наиболее продаваемых смартфонов состоит из iPhone 12, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro. Вместе эти три модели заняли 12% мирового рынка. Только на пятом месте популярная бюджетная модель от Xiaomi Redmi 9A, у нее 2% рынка.

В список самых популярных телефонов начала 2021 года вошли также бюджетные модели Samsung, в совокупности они заняли всего 3% глобального рынка смартфонов, отмечается в исследовании.

По выручке самыми успешными смартфонами также оказались iPhone, первые четыре места в топе занимают модели 12 Pro Max, 12, 12 Pro и 11. Только следом за ними идет Samsung Galaxy S21 5G.

При этом подчеркивается, что аппараты iPhone лидируют в этом списке не только благодаря стабильно высоким продажам, но в высокой стоимости по сравнению с конкурентами.

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Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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