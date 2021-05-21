Названы самые популярные смартфоны 2021 года

Продукция Apple возглавила мировой список самых продаваемых смартфонов первого квартала 2021 года, составленный аналитиками исследовательской фирмы Counterpoint.

Тройка наиболее продаваемых смартфонов состоит из iPhone 12, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro. Вместе эти три модели заняли 12% мирового рынка. Только на пятом месте популярная бюджетная модель от Xiaomi Redmi 9A, у нее 2% рынка.

В список самых популярных телефонов начала 2021 года вошли также бюджетные модели Samsung, в совокупности они заняли всего 3% глобального рынка смартфонов, отмечается в исследовании.

По выручке самыми успешными смартфонами также оказались iPhone, первые четыре места в топе занимают модели 12 Pro Max, 12, 12 Pro и 11. Только следом за ними идет Samsung Galaxy S21 5G.

При этом подчеркивается, что аппараты iPhone лидируют в этом списке не только благодаря стабильно высоким продажам, но в высокой стоимости по сравнению с конкурентами.