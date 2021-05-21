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Ученые впервые превысили скорость света

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американские физики впервые превысили скорость света с помощью импульсов внутри горячей плазмы. Ранее считалось, что показатель в 300 тысяч километров в секунду является предельной скоростью во Вселенной.

Исследователи успешно использовали импульсный лазер, чтобы отрывать электроны от светового потока ионов водорода и гелия, чтобы тем самым увеличить групповую скорость световых импульсов, пишет ScienceAlert.

Отмечается, что эксперимент имеет не только теоретическое значение, но также крайне важен для понимания действия сверхмощных лазеров, которые человечество может использовать для практических целей.

Например, разгон лазерного пучка выше скорости света можно будет использовать для наращивания мощности ускорителей частиц и улучшения технологии чистого термоядерного синтеза.

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