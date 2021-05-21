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Россия провалила план по поиску арктической нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПАО «Газпром»

Россия провалила план по поиску новых месторождений нефти в перспективной арктической зоне, следует из опубликованных данных Счетной палаты.

Власти выделили на госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 87 миллиардов рублей, но в результате целевые показатели не были достигнуты по 20 из 58 полезным ископаемым, в том числе отнесенным к классу стратегических.

Результаты геологоразведки на топливные полезные ископаемые ухудшаются: если в 2018 году плановые показатели не были достигнуты по 12 из 42 видов, то в прошлом году невыполненными оказались половина целей — 19 из 38.

Среди природных ресурсов, запасы которых не восполняются новыми открытыми месторождениями, сразу 13 стратегических видов минерального сырья. Кроме нефти, в этом списке золото, алмазы, сурьма, уран, хромовые руды, свинец, вольфрам и чистый кварц.

По данным Минэнерго, на начало года Россия имела в запасах 36 миллиардов баррелей нефти, из которых лишь 36% рентабельны при текущих ценах. По оценкам экспертов, рентабельных запасов нефти в России осталось всего на 19 лет добычи.

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