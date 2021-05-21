Красноярск и Барнаул стали городами трудовой доблести

Президент Владимир Путин присвоил ряду городов звание «Город трудовой доблести», среди них Красноярск и Барнаул.

Звание присуждено за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей с этим событием и напомнил, что в годы Великой Отечественной войны регион принял более 100 предприятий. Из них 14 эвакуировали в Барнаул. Заводы возвели в кратчайшие сроки, люди работали днем и ночью, чтобы как можно скорее приступить к выпуску продукции.

«Наши труженики направляли на фронт патроны, двигатели для танков, обмундирование. В освобожденные от врага города и районы – продовольствие, скот, семена и технику. «Город трудовой доблести» – это наша гордость, это дань подвигу алтайского тыла», – сказал он.

В свою очередь мэр Сергей Ерёмин назвал присвоение Красноярску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» общей победой всех красноярцев. В связи с решением о присвоении Красноярску почетного звания 21 мая в 22:30 состоится праздничный салют, который будет запущен с площадки на острове Татышев, сообщила мэрия.

С первого дня войны в Красноярске было развёрнуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту. В 1941-м году, в самый сложный момент, Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий и вместе с ними – 30 тысяч рабочих. В первой половине 40-х годов Красноярский край стал одним из новых промышленных арсеналов страны: по выпуску промышленной продукции он занимал шестое место в СССР.

Звание также присвоено Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.