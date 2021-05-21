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Новый тизер показал поклонникам обнаженного Локи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из трейлера сериала

Студия Marvel опубликовала очередной тизер из предстоящего сериала «Локи», где главного хитреца киновселенной показали в оковах и обнаженным.

Это не первый отрывок за последние дни. Так, в предыдущем ролике мы увидели как Локи беседует с агентом Мобиусом, который рассказывает асградцу о том, что того ожидает. Локи предсказуемо выходит из себя, а Мобиус остается невозмутимым.

В новом видео попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. Он внезапно оказывается полностью обнаженным, затем на нем появляется тюремная роба, а на шее возникает некий ошейник, который, видимо, бьется разрядами при попытке снять его или сбежать. Вероятно, это устройство способно убить Бога хитрости и обмана.

Известно, что события сериала, который выйдет уже 9 июня на стриминговом сервисе Disney+, разворачиваются после событий фильма «Мстители: Финал». Локи из основной временной линии киновселенной пал от руки Таноса еще в «Войне бесконечности». Но в финальных «Мстителях» Локи версии 2014 года похитил Тессеракт и сбежал. Этим он создл новую временную петлю. В трейлере становится известно, что в тюрьме глава Управления временными изменениями Мобиус нанимает Локи, чтобы тот исправил ситуацию после содеянного.



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Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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