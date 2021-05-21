Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?

Шоу «Холостяк» с участием рэпера Тимати приближается к финалу, в проекте остались только три девушки. Кого из них выберет брутальный холостяк и не ожидается ли какого-нибудь сюрприза?

Шоу с Тимати было окружено скандалами с самого начала. Перед стартом проекта Тимур Юнусов расстался с Анастасией Решетовой, а их общему сыну Ратмиру было меньше года. При этом часть фанатов решила, что развод звездной пары — пиар-ход и после окончания шоу «Холостяк» Тимати вернется к Решетовой.

Да и сам Тимати получался для шоу очень сомнительным «холостяком». Решетова стала второй его возлюбленной, с которой он расстался после рождения ребенка.

До этого он ушел от Алены Шишковой и дочери Алисы. Конечно, он общается с детьми и бывшими подругами, о чем он неоднократно говорил на шоу. Но от этого перспективы отношений с Тимати для будущих спутниц выглядели не самыми приятными.

Сразу после старта «Холостяка» в Сети появилась «утечка» информации о победительнице шоу. Якобы ей стала Мария Вебер. Ее победу вычислили по снимкам в Instargram. Получилось, что Тимати и Вебер отдыхали на Мальдивах уже после шоу.

Но такой прогноз оказался ошибочным, потому что в одном из выпусков Тимур неожиданно для всех выгнал девушку с проекта.

«Я не пришел сюда „найти любовь“, это просто звучит дешево и пошло. Тогда зачем я здесь? Я здесь, чтобы превратить крестики-нолики в Королевский Гамбит. Поверьте, я это умею. Просто ты еще не до конца стер все клише, связанные с Тимати», — написал холостяк в Instagram.

Что именно подразумевал Тимати под гамбитом, до сих пор неясно. Возможно, это продуманная активность, которая призвана повысить внимание подписчиков к проекту и создать интригу.

Кто победит в «Холостяке»?

Тимати на протяжении проекта не скрывал своих симпатий и легко выгонял девушек, с которыми ему было не по пути. В итоге в десятом выпуске определились финалистки: Екатерина Сафарова, Адель Вейгель и Алиса Грабовая.

С каждой из них у Тимура сложились свои отношения. Так, 20-летняя фотомодель Адель Вейгель на проекте долгое время была на вторых ролях, Тимати не выделял ее.

Но девушка была упорна: она организовала приготовление ужина для холостяка и показала себя очень прямолинейной. Тимати сказал об Адель, что она «темная лошадка», и вполне может выстрелить в конце шоу.

Но пока особой искры между ними не наблюдается. Так, на последнем свидании Тимати вручил Адель огромный букет цветов, а затем сказал, что букет был не для нее. Девушке это не понравилось. За кадром свидания он пояснил, что букет был для Екатерины Сафаровой, но он не смог его вручить, поэтому отдал Адель.

Другой участнице — 23-летней актрисе и модели Екатерине Сафаровой —Тимати оказывал больше знаков внимания. Он дважды на свиданиях танцевал с девушкой медленный танец, целовал ее в щеку, после чего признался, что испытывает к ней чувства.

Многие зрители полюбили Екатерину за веселый нрав, избегание конфликтов. В комментариях подписчики часто пишут, что именно Сафарова достойна стать избранницей Тимати.

Ее главная конкурентка — организатор мероприятий из Лондона 21-летняя Алиса Грабовая. Загадочная и интеллигентная девушка покорила 37-летнего рэпера не только красотой, но также именем, которое перекликается с дочерью Тимати.

Алису Тимати называет «волшебной» и говорит, был уверен, что таких девушек нет. Участник второго сезона Максим Чернявский сказал Тимуру, что Грабовая излишне старается выглядеть идеальной, и это может стать проблемой.

Очевидно, что выбирать холостяку придется из Сафаровой и Грабовой. По ходу сезоне, кажется, что больше чувств у рэпера именно к Сафаровой, но впереди могут быть сюрпризы.

Сам Тимати в шоу говорил, что точно не уйдет, не выбрав невесту. Но в Сети появилась оригинальная версия концовки проекта. Якобы на шоу в финал может прийти его бывшая Анастасия Решетова, и он выберет ее.

Действительно, в последнее время его видели с ней в общей компании, сам артист признавался, что продолжит общаться с матерью своего ребенка. Однако сама Решетова опровергала возможность воссоединения с Тимати.