Олимпийская чемпионка покормила ребенка грудью, стоя на голове

Олимпийская чемпионка по сноуборду австралийка Тора Брайт опубликовала фотографию, как кормит ребенка грудью — спортсменка при этом стоит на голове.

Брайт выложила в Instagram серию фотографий ко Дню матери. На одном из снимков сноубордистка топлесс стоит на голове и кормит ребенка грудью.

«Фотография была просто веселой», — отреагировала Брайт в следующем посте, признавшись, что ее расстроили некоторые комментарии. По ее словам, в этом снимке нет ничего правильного или неправильного.

Брайт — Олимпийская чемпионка 2010 года в хафпайпе. Она родила сына в июле 2020 года.