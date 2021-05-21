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Олимпийская чемпионка покормила ребенка грудью, стоя на голове

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпийская чемпионка по сноуборду австралийка Тора Брайт опубликовала фотографию, как кормит ребенка грудью — спортсменка при этом стоит на голове.

Брайт выложила в Instagram серию фотографий ко Дню матери. На одном из снимков сноубордистка топлесс стоит на голове и кормит ребенка грудью.

«Фотография была просто веселой», — отреагировала Брайт в следующем посте, признавшись, что ее расстроили некоторые комментарии. По ее словам, в этом снимке нет ничего правильного или неправильного.

Брайт — Олимпийская чемпионка 2010 года в хафпайпе. Она родила сына в июле 2020 года.

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