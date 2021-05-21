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«Мошеловку» для борьбы с мошенниками запустили в России

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Проект «Мошеловка» — платформу для борьбы с мошенничеством — в пятницу официально запустили в России.

С помощью нового ресурса жертвы злоумышленников смогут сообщить об обмане, ознакомиться с алгоритмом действий в сложившейся ситуации, а также получить необходимую информацию о преступных схемах. Данные об аферах будут передавать в Центробанк и правоохранительные органы, сообщили «Известиям» организаторы платформы.

Платформа, полагают эксперты, станет полезным инструментом, но только в том случае, если ее запуск не будет разовой акцией.

В прошлом году количество мошеннических операций увеличилось на 34% по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2% до 9,8 миллиарда рублей, отметил Банк России.

Чуть ранее регулятор сообщил о том, что большинство киберпреступлений совершается в отношении возрастных граждан (50 лет и старше). Но в последнее время также начала стремительно расти доля молодежи (до 20 лет) среди жертв злоумышленников.

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лачинов

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vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))

paramedic

В октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...

Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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