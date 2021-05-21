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ГИБДД поставила на трассе Смерть с косой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Госавтоинспекция Ямала

Инспекторы ГИБДД из Ямало-Ненецкого автономного округа установили на трассе манекен Смерти с косой, чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, сообщило региональное управление.

Смерть появилась на 18 километре автодороги Салехард — Лабытнанги. На фотографиях, опубликованных ведомством, видно, что Смерть сделали высотой около 2,5 метра. Помимо косы она держит табличку с надписью «Лихач, жду тебя».

«Манекен призван напомнить водителям о соблюдении скоростного режима и уважительного отношения к участникам дорожного движения», — говорится в сообщении ГИБДД.

Многие из автомобилистов старались притормозить возле персонажа. По данным ведомства, более 90% от общего числа ДТП случились по вине самих же водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения. Одна из самых распространенных причин — превышение скорости.

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лачинов

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vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))

paramedic

В октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...

Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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