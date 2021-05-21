ГИБДД поставила на трассе Смерть с косой

Инспекторы ГИБДД из Ямало-Ненецкого автономного округа установили на трассе манекен Смерти с косой, чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, сообщило региональное управление.

Смерть появилась на 18 километре автодороги Салехард — Лабытнанги. На фотографиях, опубликованных ведомством, видно, что Смерть сделали высотой около 2,5 метра. Помимо косы она держит табличку с надписью «Лихач, жду тебя».

«Манекен призван напомнить водителям о соблюдении скоростного режима и уважительного отношения к участникам дорожного движения», — говорится в сообщении ГИБДД.

Многие из автомобилистов старались притормозить возле персонажа. По данным ведомства, более 90% от общего числа ДТП случились по вине самих же водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения. Одна из самых распространенных причин — превышение скорости.