Клюшки, бороды и трусы: что приносит удачу хоккеистам

Хоккеисты суеверны. Перед матчами они разговаривают с клюшками, панически бояться наступить на эмблему и могут долго не менять «счастливые» трусы.

Бриться или нет?

Это, вероятно, самая популярная и известная примета хоккеистов и болельщиков — не брить бороду, как начинается серия плей-офф. Суеверие появилось в 1980 году, когда хоккеистам «Нью-Йорк Айлендерс» нужно было отыграть четыре матча за пять дней и было не до бритвы. Они стали обладателями Кубка Стэнли. Через год небритые хоккеисты снова взяли Кубок, и так несколько раз.

Тем не менее, не все хоккеисты верят этой примете и, зачастую, перед решающими матчами спокойно сбривают растительность на лице. Так, голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж сообщил, что обычно игроки договариваются между собой — брить бороду или нет.

«Это личное дело каждого: придерживаться этой традиции или нет. Слышал, что в НХЛ тоже у каждого свое личное видение на этот счет. Я на самом деле не суеверный человек, но верю в карму», — цитирует его «Спорт-экспресс».

Ноги прочь!

Нельзя наступать на эмблему команды в раздевалке. Это считается плохой приметой и, к тому же, оскорблением игроков. Об этом знают сами хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал и болельщики.

В 2013 году непоправимую ошибку совершил певец Джастин Бибер. Во время Кубка Стэнли он попал в раздевалку «Чикаго Блэкхокс» и сфотографировался, наступив на эмблему команды — орла. Разъяренные фанаты принесли майки с фотографией Бибера в отель, где он остановился, бросили на пол и потоптались по ней.

Вера в приметы иногда может быть полезна, считают психологи. Она позволяют человеку почувствовать себя в безопасности в стрессовой ситуации. Он уверен, что контролирует ее и может управлять. Это своеобразное плацебо.

Часто тренеры и сами игроки перед решающими матчами огораживают эмблему, чтобы кто-нибудь случайно не наступил на нее и не вызвал ненароком гнев фанатов.

Беседы с клюшкой

К клюшкам у хоккеистов особое, трепетное отношение. Игроки следят, чтобы перед матчами к ним не прикасались, и даже разговаривают с ними, как, например, Илья Ковальчук.

«Во-первых, я очень не люблю, когда их (клюшки) кто-то трогает. Во-вторых, по ходу матча бывают моменты, когда я даже разговариваю со своими клюшками», — цитирует Ковальчук сайт НХЛ.

А обмотка клюшки — это своего рода ритуал. И у каждого он свой. Кто-то мотает от самой пятки до носка клюшки, кто-то середину, а кто-то только носок. Главное, что хоккеисты верят — это способно принести удачу.

Не стирать!

Некоторые хоккеисты верят — перед выходом на лед нельзя шить новую экипировку, иначе обязательно получишь травму. А кто-то считает, что если команда одержала победу в игре, то счастливые элементы одежды менять и стирать нельзя до окончания плей-офф.

«Не думаю, что может произойти катастрофа, если поменяю трусы после победной игры. Хотя я знаю много хоккеистов и даже тренеров, которые во время победной серии боятся это делать. Их тоже можно понять — это спорт. Постоянные нервы. Начинаешь верить даже в сверхъестественное», — делится Коварж.

Неприкосновенный

Капитанам команд, вышедшим в финал Кубка Стэнли, запрещалось прикасаться к кубку. Это считается очень плохой приметой — значит, он достанется другой команде. Похожая примета есть и в КХЛ. До кубка стараются не дотрагиваться, пока не завоюют его.

Но в последние годы бесстрашные капитаны немного разрушили веру в примету. Так, в 2016 и 2017 годах Сидни Кросби касался приза и после этого «Питтсбург» в обоих случаях выигрывал Кубок Стэнли. А в 2018 году прикоснулся к кубку и выиграл.