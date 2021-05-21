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Две команды из Томска поборются за место в финале «Comedy Баттл»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Две томские команды поборются за выход в финал шоу «Comedy Баттл» на ТНТ в пятницу, сообщила пресс-служба телекомпании.

Новый выпуск шоу выйдет в эфир в пятницу, 21 мая, в 22.00. Команды из Томска «Сожители» и «Нам можно» поборются за выход в финал и за главный приз – 5 миллионов рублей.

Дуэт «Сожители» (Дмитрий Кубенин и Евгения Гольц) образовался случайно перед участием в проекте. Трио «Нам можно» (Рустам Саидов, Дарья Показаньева и Елизавета Томилова) уже имеет богатый опыт в КВН и стендапе.

«Мы с Женей немного экспериментировали с материалом, приносили продюсерам, как нам казалось, интересные номера, но продюсеры посоветовали нам показать то, чем мы зацепили жюри и зрителей, а именно хорошей актерской игрой и шутками на социально-бытовые темы. В итоге у нас получилась своя некая вселенная, связанная с номером с предыдущего выпуска», – рассказал участник дуэта «Сожители» Дмитрий Кубенин.

Участники трио «Нам можно» сообщили, что решили оставить концепцию номеров, где Рустам Саидов объясняет шутки, а две девушки показывают короткие миниатюры.

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Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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