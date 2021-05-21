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Футбольных болельщиков оказалось в России в три раза больше хоккейных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Футбольные турниры традиционно привлекают наибольшее число зрителей: около 37% россиян будут следить за Чемпионатом Европы по футболу, показал опрос Mail.ru.

Примерно одинаковое количество пользователей планируют смотреть Чемпионат мира по хоккею (13%) и Олимпиаду (12%). Почти 15% опрошенных будут следить за всеми перечисленными соревнованиями.

Четверть опрошенных не интересуются спортивными событиями, которые пройдут этим летом.

Российские женщины не интересуются спортом. 70% респонденток не смотрят за спортивные трансляции. Треть будет наблюдать за Олимпийскими играми.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня, чемпионат Европы по футболу — с 11 июня по 11 июля, Олимпиада в Токио — с 23 июля по 8 августа.

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Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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