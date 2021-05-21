Футбольных болельщиков оказалось в России в три раза больше хоккейных

Фото: © Федерация хоккея России
Футбольные турниры традиционно привлекают наибольшее число зрителей: около 37% россиян будут следить за Чемпионатом Европы по футболу, показал опрос Mail.ru.
Примерно одинаковое количество пользователей планируют смотреть Чемпионат мира по хоккею (13%) и Олимпиаду (12%). Почти 15% опрошенных будут следить за всеми перечисленными соревнованиями.
Четверть опрошенных не интересуются спортивными событиями, которые пройдут этим летом.
Российские женщины не интересуются спортом. 70% респонденток не смотрят за спортивные трансляции. Треть будет наблюдать за Олимпийскими играми.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня, чемпионат Европы по футболу — с 11 июня по 11 июля, Олимпиада в Токио — с 23 июля по 8 августа.
лачиновНепростая тема. С одной стороны все логично, но с другой стороны это насилие, и как всякое насилие будет...
vad7958Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))
paramedicВ октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...
Иркут 69Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️