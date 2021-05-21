Плюнувший в лицо ребенку новосибирец стал фигурантом уголовного дела

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Уголовное дело о побоях возбуждено в Новосибирске из-за конфликта на детской площадке – по данным следствия, заступившийся за дочь местный житель плюнул в лицо другому ребенку и ударил его.
Конфликт произошел в начале мая на улице Лежена. Во дворе поссорились двое детей, 41-летний отец девочки решил наказать соседского мальчика, который якобы обидел ее. Новосибирец плюнул в лицо 11-летнему ребенку, поставил его на колени, обхватил руками за шею и ударил по голове.
По итогам доследственной проверки в пятницу СУ СКР по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Побои», санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.
лачиновНепростая тема. С одной стороны все логично, но с другой стороны это насилие, и как всякое насилие будет...
vad7958Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))
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Иркут 69Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️