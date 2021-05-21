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Плюнувший в лицо ребенку новосибирец стал фигурантом уголовного дела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уголовное дело о побоях возбуждено в Новосибирске из-за конфликта на детской площадке – по данным следствия, заступившийся за дочь местный житель плюнул в лицо другому ребенку и ударил его.

Конфликт произошел в начале мая на улице Лежена. Во дворе поссорились двое детей, 41-летний отец девочки решил наказать соседского мальчика, который якобы обидел ее. Новосибирец плюнул в лицо 11-летнему ребенку, поставил его на колени, обхватил руками за шею и ударил по голове.

По итогам доследственной проверки в пятницу СУ СКР по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Побои», санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.

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ЧП #ЧП #Происшествия
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лачинов

Непростая тема. С одной стороны все логично, но с другой стороны это насилие, и как всякое насилие будет...

vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))

paramedic

В октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...

Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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