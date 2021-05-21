Плюнувший в лицо ребенку новосибирец стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело о побоях возбуждено в Новосибирске из-за конфликта на детской площадке – по данным следствия, заступившийся за дочь местный житель плюнул в лицо другому ребенку и ударил его.

Конфликт произошел в начале мая на улице Лежена. Во дворе поссорились двое детей, 41-летний отец девочки решил наказать соседского мальчика, который якобы обидел ее. Новосибирец плюнул в лицо 11-летнему ребенку, поставил его на колени, обхватил руками за шею и ударил по голове.

По итогам доследственной проверки в пятницу СУ СКР по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Побои», санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.