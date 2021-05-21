Оставившая четверых малышей в доме со спичками омичка пойдет под суд

Жительница Омска предстанет перед судом за то, что оставила дома четверых маленьких детей, они играли со спичками и устроили смертельный пожар, сообщило в пятницу СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, трагедия произошла в областном центре в конце декабря прошлого года. 24-летняя местная жительница, которая снимала частный дом, оставила там детей в возрасте двух, трех, четырех лет и трех месяцев, а сама уехала за сожителем в кафе на другой конец города.

«Когда женщина вернулась, то обнаружила, что дом горит. В результате пожара погиб младший мальчик, остальным детям был причинен легкий вред здоровью вследствие отравления продуктами горения. Как установило следствие, пожар произошел из-за детской шалости – игры со спичками», – говорится в сообщении.

Омичка раскаялась в том, что сделала. Она предстанет перед судом по статьям «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности».