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Лавров назвал условие дружбы России с Западом

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия не может двигаться к дружбе с Западом, вопреки своей истории и традициям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам Россия не может двигаться к дружбе, игнорируя свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого россиянина.

«Мы всегда держались на национальной гордости, это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, и на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым. Это величайшие человеческие качества, и если в обычной жизни, в быту мы ими восхищаемся, то, несомненно, они должны проявляться в нашей позиции на международной арене», — подчеркнул Лавров.

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Политика #Мир #Россия
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Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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