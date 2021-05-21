Лавров назвал условие дружбы России с Западом

Россия не может двигаться к дружбе с Западом, вопреки своей истории и традициям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам Россия не может двигаться к дружбе, игнорируя свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого россиянина.

«Мы всегда держались на национальной гордости, это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, и на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым. Это величайшие человеческие качества, и если в обычной жизни, в быту мы ими восхищаемся, то, несомненно, они должны проявляться в нашей позиции на международной арене», — подчеркнул Лавров.