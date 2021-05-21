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Третьяк обозначил цель России на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия приехала на чемпионат России за золотом, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Ценна любая медаль, но мы приехали за золотом. Состав молодой. Мы ждем новых имен, новых героев и, конечно, новых чемпионов», — цитирует Третьяка РБК.

Главными соперниками по группе А он назвал Чехию и Швецию. Также выделил Швейцарию и Словакию.

«Белоруссия всегда по-особенному настраивается на нас и именно против России постоянно выдает лучшие матчи. Разве что Великобритания послабее. Но в целом в этом году уровень конкуренции будет очень высокий», — отметил глава ФХР.

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Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️
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