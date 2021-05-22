Россия сыграет второй матч на ЧМ по хоккею с одним из аутсайдеров

Сборная России во втором матче чемпионата мира по хоккею в Риге сыграет с Великобританией. Одни из аутсайдеров группы А рассчитывают, что счет не будет слишком разгромным.

На чемпионатах мира Россия и Великобритания встречались только один раз — в далеком 1994 году. Тот матч завершился со счетом 12:3 в пользу российских хоккеистов. Следующие 24 года Великобритания не попадала в высший дивизион чемпионата мира, а в 2019 году страны играли в разных группах.

Россия уже сыграла первый матч на чемпионате, одолев со счетом 4:3 команду Чехии. Великобритания начинает путь на турнире.

«Болельщики наверняка боятся, что России наша команда проиграет крупно, хотя в раздевалке подобных настроений не будет. Россия — очень боевитая команда, если счет будет 8:0, они на этом не остановятся, захотят забить еще и еще. Мы знаем, что это голодная и опасная команда», — рассказал «Чемпионату» пресс-атташе сборной Великобритании Крис Эллис.

Начало матча Россия — Великобритания по расписанию: 16:15 мск.

Где смотреть: прямая трансляция на Первом канале и сайте 1tv.ru.

Букмекеры безоговорочно отдают победу России. На нее принимают ставки с коэффициентом 1.01. Коэффициент на ничью — 34.00, а на победу Великобритании — 37.00.