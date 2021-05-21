Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы в мире

Россия обладает самыми современными силами ядерного сдерживания в мире, заявил президент Владимир Путин, напомнив, что российская армия получила новый вид стратегического оружия — гиперзвуковой планирующий блок «Авангард».

«Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на заседании оргкомитета «Победа».

«Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», — подчеркнул глава государства, отметив, что «можно твердо это утверждать».

Путин напомнил, что в России появился новый вид стратегического оружия - планирующий блок «Авангард» межконтинентальной дальности, способный развивать гиперзвуковую скорость. Он также упомянул о наличии у России гиперзвукового оружия.

«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли, самые современные беспилотные аппараты», — добавил президент.

Российский лидер отметил, что все эти новинки вооружений Россия обеспечила себе за счет рачительного отношения к средствам, которые государство выделяет на оборону, а также за счет сохранения и развития научных школ, подготовки инженерных кадров, за счет концентрации ресурсов на самых актуальных и значимых направлениях развития Вооруженных сил.