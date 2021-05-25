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Пятый день ЧМ по хоккею: кто играет 25 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Командам-участникам чемпионата мира по хоккею в Риге 25 мая предстоит сыграть со своим третьими соперниками в группах. В группе А встретятся Великобритания с Данией, а также Швейцария со Швецией, в группе В — США с Казахстаном и Финляндия с Норвегией.

Великобритания — Дания (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 16.05 (мск)

Сборная Великобритании — главный аутсайдер группы, а датчане успели удивить, обыграв в первом же матче сборную Швеции со счетом 4:3. С большой вероятностью британцы останутся на дне турнирной таблицы.

Датчан тоже нельзя назвать однозначным фаворитом. Победа над шведами была трудной, а поражение швейцарцам логичным, поскольку Швейцария считается командой высшего класса. На игру Дании и Великобритании букмекеры ставят тотал больше 6,5 голов. Преимущество отдают датчанам.

Швейцария — Швеция (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 19.45 (мск)

Швейцария мощно стартовала на турнире, разбив сильную Чехию со счетом 5:2. В сборной сбалансированный состав, команда показывает зрелищный агрессивный хоккей с большим количеством борьбы на каждом участке площадки.

Швеция на ЧМ-2021 успела проиграть Дании в стартовом матче, а затем потерпела поражение от Белоруссии, от которой никто не ждал такой прыти. Швеции явно не хватает энергии и мощи. Скорее всего, против Швейцарии им будет тяжело. Но букмекерская оценка говорит об обратном — коэффициент на победу Швеции — 2.01, а на победу Швейцарии — 3.10.

США — Казахстан (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 16.05 (мск)

Чемпионат мира по хоккею не устает преподносить сюрпризы, одним из которых была первая в истории победа Казахстана над Финляндией. В этом турнире все перевернулось с ног на голову и аутсайдеры на бумаге вполне могут показать хорошую игру с американцами.

Сборная США начала турнир с поражения от сборной Финляндии. Затем реабилитировалась и победила Канаду. В свою очередь, Казахстан не допустил ни одной осечки и ведет уверенную и собранную игру. Букмекеры ставят на победу США в основное время с коэффициентом 1.21, а успех Казахстана оценен букмекерами в 11.50.

Финляндия — Норвегия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 20.05 (мск)

На ЧМ-2021 у команд по одной победе и одному поражению. Но преимущество по очкам у финнов за счет проигрыша казахстанцам по буллитам. По статистике предыдущих встреч хоккеисты сборной Финляндии могут похвастаться тотальным доминированием в личных встречах против Норвегии. В 17 встречах «бело-синие» одержали 16 побед при одном поражении.

Сборная Норвегии попытается подправить 25 мая удручающую статистику против явного фаворита. Букмекеры не сомневаются в успехе финнов, предлагая коэффициент на их победу в основное время на уровне 1,10.

На Sibnet.ru к чемпионату мира по хоккею открыт конкурс прогнозов. Болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей. За угаданный счет, победителя и разницу шайб начисляются баллы. Главные призы получат десять наиболее удачливых участников, набравших наибольшее количество баллов. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.
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Хоккей 2021 #Хоккей
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Топ комментариев

Гроза10

Вы не понимаете, это другое! (с)

Nik3316

США с Ассанжем сделало бы точно так же, это спец операция старичокМАССАД делает дела и похуже и никто...

anubis77

Ты лучше секрет раскрой, как ты из своей вселенной в нашу канал связи наладил? Случайно наткнулся?

Удавиков

А кто создал прецеденты "бандитизма"?
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