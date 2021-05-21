НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ученик лицея напал на преподавательницу с ножом

Источник:
ТАСС
194 0
Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

В краевой больницы имени Вагнера ТАСС сообщили, что учительница находится в состоянии средней степени тяжести. «Ее привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнил собеседник агентства.

Как заявил глава региона Дмитрий Махонин, «за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу».

Еще по теме
Пенсионерка привезла в Новосибирск особо опасный наркотик
Убийца почти 30 лет путал следы и скрывался от следователей Приангарья
Экстрасенс Роман в Приангарье выманил у пенсионерки 3 миллиона
СК возбудил дело о хищении 1,5 млрд при строительстве БАМа
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тридцатиградусную жару пообещали Новосибирску
Депутат Думы Фадеева задержана в Томске
Прокурор запросил 8 лет для обвиняемого в ДТП с автобусом в Забайкалье
Погорельцам в Иркутской области выплатят компенсацию
Самое популярное
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
21 мая 16:15
(МСК)
Россия
Чехия
21 мая 16:15
(МСК)
Германия
Италия
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

лачинов

Непростая тема. С одной стороны все логично, но с другой стороны это насилие, и как всякое насилие будет...

Uynachalnica

Цитата«На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои...

k2n

Сколько стоит справка о вакцинации? Это первый вопрос.Второй, какой дебил породил этот новый коррупции?Может...

vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))
Sibnet.Ru