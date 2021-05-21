Ученик лицея напал на преподавательницу с ножом

Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

В краевой больницы имени Вагнера ТАСС сообщили, что учительница находится в состоянии средней степени тяжести. «Ее привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнил собеседник агентства.

Как заявил глава региона Дмитрий Махонин, «за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу».