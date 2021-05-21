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Илон Маск пообещал открытие филиала Tesla в России

Источник:
Sibnet.ru
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Илон Маск
Илон Маск
Фото: © Heisenberg Media / CC BY 2.0

Илон Маск во время выступления на марафон «Новые знания» в пятницу сообщил о том, что компания по производству электромобилей Tesla близка к открытию представительств в России.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступил в пятницу на российском форуме «Новые знания». Слово американскому предпринимателю переда пресс-секретарь президента России РФ Дмитрий Песков после своего выступления.

Маск, отвечая на вопросы российских студентов, сообщил, что Tesla близка к тому, чтобы открыть представительства в России, Казахстане и других странах СНГ. По его словам, он также рассматривает Россию, как место где скоро может быть открыт завод по производству Tesla.

Марафон «Новые знания» начался в четверг и продлится до субботы в восьми городах России. В четверг первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко анонсировал, что на форуме выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск.

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