Экономисты указали причину всеобщего роста цен на продукты

Эксперты Bloomberg считают одной из важнейших роста цен на практически все продовольственные товары назвали бум растительного топлива, производством которого стали активно заниматься крупные энергетические компании.

Продукты во всех странах мира могут стать еще дороже из-за программ по борьбе с изменением климата. Энергетические компании наращивают объемы топлива, получаемого от переработки растительных и животных жиров, зерновых, бобовых, сахара.

«Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо?» — приводит «Лента.ру» слова Тодда Беккера, гендиректор американской компании Green Plains, которая извлекает биотопливо из переработанного масла кукурузы, непригодного для пищи.

Из-за высокого спроса соевое и пальмовое масла, кукуруза подорожали за год вдвое, сахар подскочил в цене наполовину, а цены на продовольствие — от кормов для животных до шоколада — взлетели до рекордного уровня за последние семь лет.

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По данным американского банка JPMorgan Chase, к концу 2024 года производство возобновляемого дизельного топлива в США увеличится почти в шесть раз, что только усугубит дефицит продовольствия и безработицу во всем мире.

Спрос на возобновляемую энергетику из года в год по всему миру только возрастает. Снижению углеродного следа способствует замена традиционных автомобилей электрокарами и реформирование сельскохозяйственной отрасли.