Анджелина Джоли сфотографировалась с пчелиным роем

Актриса Анджелина Джоли сделала фотосессию с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения.

Джоли работает с ЮНЕСКО и Guerlain над инициативой «Женщины за пчел», в рамках которой к 2025 году будет построено 2,5 тысячи пчелиных ульев и поголовье 125 миллионов пчел.

На съемочной площадке все, кроме актрисы, находились в защитных костюмах. Чтобы пчелы успокоились, должно было быть тихо и довольно темно, сообщает National Geographic.

Чтобы пчелы собрались в определенных местах, на тело Джоли нанесли специальный феромон. Актриса стояла совершенно неподвижно, покрытая пчелами 18 минут. Съемка обошлась без единого укуса.