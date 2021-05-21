Анджелина Джоли сфотографировалась с пчелиным роем

Актриса Анджелина Джоли сделала фотосессию с роем пчел,
чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения.
Джоли работает с ЮНЕСКО и Guerlain над инициативой «Женщины
за пчел», в рамках которой к 2025 году будет построено 2,5 тысячи пчелиных
ульев и поголовье 125 миллионов пчел.
На съемочной площадке все, кроме актрисы, находились в
защитных костюмах. Чтобы пчелы успокоились, должно было быть тихо и довольно
темно, сообщает National Geographic.
Чтобы пчелы собрались в определенных местах, на тело Джоли
нанесли специальный феромон. Актриса стояла совершенно неподвижно, покрытая
пчелами 18 минут. Съемка обошлась без единого укуса.
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