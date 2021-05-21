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Анджелина Джоли сфотографировалась с пчелиным роем

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Анджелина Джоли сделала фотосессию с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения.

Джоли работает с ЮНЕСКО и Guerlain над инициативой «Женщины за пчел», в рамках которой к 2025 году будет построено 2,5 тысячи пчелиных ульев и поголовье 125 миллионов пчел.  

На съемочной площадке все, кроме актрисы, находились в защитных костюмах. Чтобы пчелы успокоились, должно было быть тихо и довольно темно, сообщает National Geographic.

Чтобы пчелы собрались в определенных местах, на тело Джоли нанесли специальный феромон. Актриса стояла совершенно неподвижно, покрытая пчелами 18 минут. Съемка обошлась без единого укуса. 


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