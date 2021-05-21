Развеян миф о вкусовых предпочтениях комаров

Популярное мнение, что комары выбирают жертв по группе крови, не соответствует действительности, на самом деле они летят на потных людей, сообщил биолог из МГУ Вадим Марьинский.

«Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров. Но на самом деле все несколько проще: если человек активно потеет, то комарам его легче найти», — сказал Марьинский в интервью радио Sputnik.

Когда собираются несколько человек, то первой целью насекомых, по словам биолога, может стать тот, кто вспотел больше других. Но потом достанется и всем остальным.

«Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены. Комары "липнут" к человеку, который активно потеет, но после него они обязательно переключатся на тех, кто есть рядом», — пояснил ученый.