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Пенсионерка привезла в Новосибирск особо опасный наркотик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Пожилая женщина из Ленинградской области задержана в Новосибирске за покушение на сбыт карфентанила – особо опасного наркотика, сообщило в пятницу ГУ МВД по Новосибирской области.

На территории вокзала «Новосибирск-Главный» при выходе из поезда силовики задержали 64-летнюю женщину без постоянного места жительства. У нее изъяли два полимерных свертка, упакованных в тканевые перчатки. Внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета.

Исследование показало, что это высокотоксичный синтетический аналог героина – карфентанил общей массой 806 граммов. Полицейские выяснили, что подозреваемая возила крупные партии наркотиков из Санкт-Петербурга в Новосибирск для дальнейшего сбыта путем сооружения тайников-закладок.

Возбуждено дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Подозреваемая арестована.

По информации ведомства, карфентанил («белый китаец») – одно из самых мощных наркотических средств, вызывающих стойкую зависимость и необратимое разрушение организма. По словам экспертов, грамм этого наркотика равен по мощности килограмму героина.

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