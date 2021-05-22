Второй день ЧМ: кто играет 22 мая

Россия сразится с Великобританией во второй день чемпионата мира по хоккею, также 22 мая сыграют еще пять пар. В группе А это Дания со Швецией и Чехия со Швейцарией, а в группе В — Норвегия и Германия, Финляндия и США, Латвия и Казахстан.

Дания — Швеция (группа А)

Прямая трансляция на канале «Матч ТВ» в 12.15 (мск)

Команда Швеции в рамках подготовки к чемпионату мира сыграла на заключительном этапе Евротура в Чехии и одержала всего одну победу за три игры. К мировому первенству команду пополнили несколько нападающих из НХЛ, значительно усилив атакующий потенциал команды.

Сборная Дании привезла на турнир один из самых возрастных и опытных составов. Датчане уже играли со шведами в рамках подготовки к турниру и одержали победу. Шансов повторить успех в более формальной обстановке, по оценкам букмекеров, у датчан немного.

Норвегия — Германия (группа В)

Трансляция на канале «Матч! Игра» в 14.30 (мск)

Норвегия не выходила в четвертьфинал с 2012 года, и вряд ли рассчитывает на чудо. Состав сборной не блещет сильными игроками. Вратарь Хенрик Хеукеланд неплох, но никогда не был «стеной». В команде довольно посредственные хоккеисты из слабого местного чемпионата.

У немцев все выглядит достойно. Помимо опытных Ридера, Тиффельса, Кюнхакля, Плахты и Хольцера (каждый из них либо играл в Северной Америке, либо продолжает) появились не просто молодые таланты, а будущие звезды в лице защитника Морица Зайдера, а также нападающих Лукаса Райкела и Джона Петерки. Преимущество в этой встрече явно у сборной Германии.

Великобритания — Россия (группа А)

Прямая трансляция по Первому каналу в 16.15 (мск)

Сборная России — один из фаворитов чемпионата и должна с легкостью обойти такого соперника, как Великобритания. При этом вопрос не в том, кто в этой игре победит, а как много шайб сборная России забросит британцам.

Великобритания — одно из слабых звеньев чемпионата, среди которых Дания и Белоруссия. Разрыв в коэффициенте на победу у команд просто огромный, если случится чудо и сборная Великобритании одержит победу, поставившие на британцев прилично обогатятся.

Финляндия — США (группа В)

Прямая трансляция на канале «Матч ТВ» в 17.05 (мск)

На предстоящем турнире сборная Финляндии будет выступать в роли действующего чемпиона мира. В рамках подготовки к ЧМ сборная Финляндии сыграла на Чешском этапе Евротура и одержала всего одну победу за три матча. Но в своей группе на чемпионате мира финны считаются одними из главных претендентов на первое место в таблице.

На предыдущем чемпионате мира по хоккею сборная США заняла 7 место, проиграв в четвертьфинале сборной России. На последнем чемпионате мира американцы обыгрывали финнов на стадии группового этапа (3:2 ОТ). В основное время последняя победа сборной США над командой Финляндии на ЧМ была в 2015 году. Букмекеры отдают победу финнам с небольшой разницей в коэффициенте.

Чехия — Швейцария (группа А)

Прямая трансляция на канале «Матч ТВ» в 20.10 (мск)

Против Швейцарии у Чехии часто получаются тяжелые матчи, но в большинстве игр чехи оказываются сильнее. Не исключено, что команды доведут дело до овертайма. Матчи между чехами и швейцарцами чаще всего результативные и обе команды радуют болельщиков большим количеством заброшенных шайб.

Сборная Чехии стала теневым фаворитом чемпионата из-за сильного состава, она явно претендует на лидерство в своей группе. По прогнозам букмекеров, победа в этом матче достанется чешской команде.

Латвия — Казахстан (группа В)

Прямая трансляция на канале «Матч! Игра» в 20.05 (мск)

Обе команды выглядят довольно слабыми на фоне соперников по группе. По статистике личных встреч, преимущество на стороне Латвии — во всех последних встречах сборная Латвии обыгрывала сборную Казахстана с преимуществом на одну шайбу. На ЧМ-2021 букмекеры прогнозируют победу Латвии с коэффициентом 1,76. У Казахстана коэффициент 4,00.

На Sibnet.ru к чемпионату мира по хоккею открыт конкурс прогнозов. Болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей. За угаданный счет, победителя и разницу шайб начисляются баллы. Главные призы получат десять наиболее удачливых участников, набравших наибольшее количество баллов. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.