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Аэропорт в Шерегеше появится через три года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аэропорт рядом с горнолыжным курортом Шерегеш планируется построить до 2024 года, стоимость проекта оценивается в 14 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

Предполагается, что аэропорт будет расположен в семи километрах от нового туристического кластера, который планируется создать на территории 118 гектаров. Это новый проект региональных властей и госкорпорации ВЭБ.РФ.

Инвестиции в строительство аэропорта оцениваются в 14 миллиардов рублей. Источники финансирования объекта не раскрываются.

Холдинг «Новапорт» заявлял об интересе к строительству аэропорта в Шерегше, но затем просчитал проект и оказалось, что он неокупаем. В январе губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о поиске инвесторов.

Сейчас в Шерегеше 257 объектов туристической индустрии, 26 горнолыжных трасс. В завершившемся сезоне его посетили более 2 миллионов туристов.

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