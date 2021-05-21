Аэропорт в Шерегеше появится через три года

Аэропорт рядом с горнолыжным курортом Шерегеш планируется построить до 2024 года, стоимость проекта оценивается в 14 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.
Предполагается, что аэропорт будет расположен в семи километрах от нового туристического кластера, который планируется создать на территории 118 гектаров. Это новый проект региональных властей и госкорпорации ВЭБ.РФ.
Инвестиции в строительство аэропорта оцениваются в 14 миллиардов рублей. Источники финансирования объекта не раскрываются.
Холдинг «Новапорт» заявлял об интересе к строительству аэропорта в Шерегше, но затем просчитал проект и оказалось, что он неокупаем. В январе губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о поиске инвесторов.
Сейчас в Шерегеше 257 объектов туристической индустрии, 26 горнолыжных трасс. В завершившемся сезоне его посетили более 2 миллионов туристов.
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